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19:28 14.06.2019

Евросоюз ужесточил правила в отношении прекурсоров взрывчатых веществ

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Евросоюз ужесточил правила в отношении прекурсоров взрывчатых веществ

Совет ЕС принял в пятницу два документа, которые усиливают правила ЕС в отношении прекурсоров взрывчатых веществ и облегчают правоохранительным органам доступ к финансовой информации.

"Усиленные правила, касающиеся прекурсоров, обеспечат более строгие меры безопасности и контроля, в том числе онлайн, в отношении продажи и маркетинга опасных химических веществ, которые использовались для производства "самодельных" взрывчатых веществ в ряде террористических актов в Европе", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

"Новые меры по доступу к финансовой информации позволят правоохранительным органам быстро получать важную финансовую информацию через границы, что поможет им более эффективно бороться с серьезными преступлениями и терроризмом", - отмечается в документе.

Новый регламент, в частности, запретит два вспомогательных химических компонента: серную кислоту, которая является главным ингредиентом для взрывоопасного ТАТФ (триацетон трипероксид), а также нитрат аммония, преимущественно используемый как удобрение. Усилятся правила лицензирования и проверки.

Новые меры для трансграничного доступа правоохранительных органов к финансовой информации дополнят систему ЕС по борьбе с отмыванием денег. Они также обеспечат более тесное сотрудничество между национальными правоохранительными органами, Европолом и подразделениями финансовой разведки.

Новые правила вступят в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС, а в отношении прекурсоров взрывчатых веществ начнут применяться по всей территории ЕС через 18 месяцев.

Теги: #документы #ес #взрывчатка #правила
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