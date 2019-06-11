События

21:11 11.06.2019

Глава избиркома Великобритании рассказал украинским коллегам о специфике голосования по почте

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Глава избиркома Великобритании рассказал украинским коллегам о специфике голосования по почте

Глава Избирательной комиссии Великобритании сэр Джон Холмс во вторник посетил Центральную избирательную комиссию Украины, где обсудил с руководством ЦИК особенности избирательных процессов.

"Такие встречи, как эта, - еще один важный шаг на пути совершенствования и развития международных отношений ЦИК, налаживания обмена знаний и опыта, распространения успешных практик. Уверена, что и нам есть чем поделиться с гостем. Например, по вопросу регистрации избирателей. Ведь тот порядок, внедренный в нашем Государственном реестре избирателей, можно считать почти образцовым", - цитирует главу ЦИК Татьяну Слипачук пресс-служба Центризбиркома.

Встреча проходила в формате "вопрос-ответ". Среди вопросов, на которые достаточно широко ответил сэр Джон Холмс, были вопросы, связанные с голосованием по почте в Великобритании, а также относительно мониторинга и рычагов влияния на политическую рекламу в социальных сетях, налаживания работы комиссий низшего уровня и их сотрудничества с Избирательной комиссией Великобритании.

Мероприятие было организовано при содействии Международного фонда избирательных систем (IFES) в рамках его сотрудничества с ЦИК.

Теги: #встреча #цик #британия
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