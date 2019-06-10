НАКО призывает власти возобновить дееспособность набсовета "Укроборонпрома"

Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) призывает президента и премьера ускорить доукомплектацию наблюдательного совета (НС) госконцерна "Укроборонпром" с тем, чтобы восстановить дееспособность НС и сделать возможным проведение независимого международного аудита госконцерна в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В размещенном на сайте организации заявлении, НАКО приветствует принятое 15 мая 2019 года Кабинетом министров Украины решение о выделении 32 млн грн на проведение аудита "Укроборонпрома", однако уточняет, что согласно стандартам корпоративного управления ОЭСР, проведение аудита невозможно без действующего набсовета госконцерна.

"На данный момент набсовет "Укроборонпрома" не работает из-за отсутствия кворума. Из пяти вакансий заполнено только две: это ректор КПИ Михаил Згуровский и экс-глава DARPA Энтони Тетер", - уточняют в НАКО.

"НАКО призывает премьер-министра и президента Украины, имеющих право назначать членов набсовета "Укроборонпрома", как можно быстрее восстановить его дееспособность", - подчеркивается в заявлении.

В международной организации акцентировали, что НАКО как орган общественного надзора за сектором обороны настаивал на необходимости международного аудита госконцерна на протяжении двух последних лет - "еще задолго" до резонансного журналистского расследования Bihus Info о коррупции в оборонном секторе Украины.

"С 2017 года НАКО оказывает содействие в организации независимого финансового аудита, стратегического консалтинга и юридического анализа "Укроборонпрома" с 2017 года. Тендер по закупке указанных услуг начался еще осенью 2017 года", - напоминают в международной организации.

В НАКО уточнили, что действующая редакция тендерной документации содержит три лота: оценка корпоративного управления и стратегический консалтинг концерна и участников соответствии со стандартами ОЭСР; правовой анализ и юридическое консультирование концерна и участников; независимый аудит деятельности "Укроборонпрома" и его участников в соответствии с международными стандартами. Начальная стоимость закупки составляет 130 млн грн. В декабре 2018 состоялось раскрытие тендерных предложений.

"Среди компаний, которые изъявили желание побороться за право предоставлять услуги концерну, в основном крупные международные компании с серьезной деловой репутацией. К примеру, на лот по международному финаудиту претендуют международные Ernst & Young, Baker Tilly и Grant Thornton", - отметили в НАКО.