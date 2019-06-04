Инцидент с отказом приемки МОУ принять в армию новые БТР-4 из бронестали стандарта НАТО ставит под угрозу все современные разработки ОПК – "Укроборонпром"

Инцидент с отказом приемки Министерства обороны принять в подконтрольную эксплуатацию ВСУ новые БТР-4, изготовленные на мощностях госконцерна "Укроборонпром" из бронестали стандарта НАТО, ставит под угрозу все новые разработки ВВТ национального ОПК и обнажает неотложность реформы отраслевой системы стандартизации, а также системы ГОЗ, подчеркивают в госконцерне.

Как напоминает пресс-служба "Укроборонпрома", изготовленная ХКБМ им.Морозова очередная партия БТР-4 из финской стали MiiLux Protection, успешно прошедшая полный цикл испытаний, включая доказавшие высокое качество брони и всей машины отстрелы, не допущена в эксплуатацию армии.

"Военная приемка Минобороны отказалась принимать изготовленную продукцию до того, как предприятие не подтвердит химический состав финской брони на ее соответствие действующим в украинском ОПК стандартам. Это, как известно, - устаревшие советские ГОСТы, утвержденные еще 30-40 лет назад…Наличие сертификатов качества ЕС и Финляндии, подтверждение соответствия стандартам ISO, STANAG и др., для военной приемки ничего не стоят, ведь они не соответствуют ГОСТу времен СССР", - поясняют в госконцерне.

В результате армия остается без новой военной техники, завод облагается штрафами, а полученные убытки в дальнейшем, среди прочего, могут вызвать проблемы с выплатой зарплаты работникам, уточняет пресс-служба.

В "Укроборонпроме" акцентируют, что подобная ситуация является "абсолютным абсурдом" и серьезным прецедентом, который может иметь критические негативные последствия для всей оборонной промышленности, учитывая, что все новое вооружение, создающееся сегодня национальным ОПК, включая частных производителей, конструируется согласно современным стандартам, а не советским ГОСТам. "Ситуация, сложившаяся вокруг корпусов БТР-4, может повториться и с другими новыми образцами вооружения и военной техники (ВВТ)", - подчеркивают в госконцерне.

Как отмечают в "Укроборонпроме", инцидент с БТР-4 обнажил проблему неотложной реформы института военной приемки МОУ, являющегося не только советским рудиментом, но и ключевым звеном действующей системы исполнения гособоронзаказа (ГОЗ): практически от воли единственного человека в лице руководителя военной приемки на оборонном предприятии, зависит работа всего завода, а также обороноспособность украинской армии.

"Разговоры об этом идут уже несколько лет, и не только на предприятиях ОПК, но во всех органах власти. При этом, на сегодня вопрос прозрачности ГОЗ, смены советских подходов на рыночные при его формировании, а также проблема диктата со стороны военного госзаказчика остаются открытыми", - констатируют в госконцерне.

Урегулирование проблемы зависит от скоординированных действий Верховной Рады и ряда госорганов, резюмирует пресс-служба.