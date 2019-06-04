DCH Ярославского просит лишить нардепа Святаша неприкосновенности за невозврат долгов

Группа DCH бизнесмена Александра Ярославского подала в Генпрокуратуру, Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро Украины заявления о совершенных народным депутатом Дмитрием Святашем уголовных правонарушений, препятствующих расследованию дела о долгах группы АИС и с просьбой в случае подтверждения таких фактов инициировать снятие с него депутатской неприкосновенности.

"Необходимость подачи заявления в ГПУ, ГБР и НАБУ обусловлена тем, что Святаш оказывает давление на суд и правоохранительные органы, прикрываясь мандатом народного депутата Украины и депутатской неприкосновенностью", – говорится в пресс-релизе DCH на ее сайте.

Согласно ему, заявления были поданы от входящей в группу "Украинской металлургической компания" (УМК), выступающей правопреемником УкрСиббанка "в качестве кредитора группы АИС, сооснователем и, по имеющейся информации, одним из бенефициарных собственников которой является Святаш".

"Депутатские обращения Святаша относительно арестованных активов АИС от 26.09.2018 и 15.01.2019 свидетельствуют о наличии конфликта интересов и использовании полномочий народного депутата Украины в личных целях", – говорится в документе.

Кроме того, группа утверждает, что Святаш также системно умышленно уклонялся от исполнения судебных решений и злоупотреблял процессуальными правами в рамках разбирательств по его личным обязательствам перед УМК как кредитором-правопреемником УкрСиббанка.

DCH напоминает, что расследование по делу завладения мошенническим путем группой АИС денежными средствами кредитора было возбуждено в октябре 2013 года. "Долг предприятий, входящих в корпорацию АИС, сформировался в 2007-2008 гг., когда сооснователи и бенефициары АИС Дмитрий Святаш и Василий Поляков выступили поручителями (солидарными должниками) по кредитам, выданным их компаниям УкрСиббанком", – говорится в релизе. Согласно ему, сумма задолженности, право требования которой ныне принадлежит УМК, составляет сегодня около $100 млн с учетом процентов и штрафных санкций.

Как утверждает DCH, бенефициары АИС уклоняются от погашения долга путем незаконного выведения из ипотеки залогового имущества, фиктивных банкротств, подделки документов, манипулирования процессуальными правами, неправосудных судебных решений. "В результате все объекты недвижимости, которые были незаконно выведены из ипотеки по кредитам АИС, в настоящее время принадлежат юридическим лицам, конечными бенефициарами которых являются прямые родственники Дмитрия Святаша: его родители - Лариса и Владимир Святаш", – отмечается в релизе компании Ярославского.

Группа указывает, что в 2009–2017 гг. между УкрСиббанком, Святашем и Поляковым, в том числе и при участии DCH, проходили переговоры о реструктуризации долгов, однако каждый раз под теми или иными предлогами должники отказывались от выполнения долговых обязательств. В 2017 году УкрСиббанк продал пул долгов АИС группе DCH, которая продолжает судебные разбирательства. Имущество АИС частично передано решением суда в ведение Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и иных преступлений (АРМА). В сентябре 2018 года управителем арестованной недвижимости было определено ООО ЖК "Воздвиженка".