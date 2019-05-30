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19:05 30.05.2019

Нардеп А.Геращенко просит проверить законность действий директора ГБР Трубы

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Нардеп А.Геращенко просит проверить законность действий директора ГБР Трубы

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко направил заявления генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и руководителю Специализированной антикоррупционной прокураты (САП) Назару Холодницкому с просьбой проверить законности действий директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

"Сегодня 378 дней с того дня, как Роман Труба занимает пост директора Государственного бюро расследований. Результаты работы Романа Трубы на своём посту я могу кратко охарактеризовать одним словом – провал", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Депутат утверждает что, "имея более чем достаточно времени и возможностей", Труба до сих пор не обеспечил определение условий конкурса на 142 руководящие должности ГБР, "что является прямым блокированием развития важного правоохранительного органа со стороны директора ДБР". Также, по его словам, не создана дисциплинарная комиссия ГБР, "что создаёт иллюзию безнаказанности и порождает безответственность у сотрудников ГБР".

По словам Геращенко, в законе о ГБР депутаты прописали "фактическую невозможность увольнения директора Госбюро расследований при любых обстоятельствах" – директор ГБР может покинуть своей пост только в случае приговора суда в отношении него или совершения административного коррупционного правонарушения, заявления по собственному желанию или получения гражданства другого государства, что является "огромной ошибкой".

"Я считаю необходимым, в кратчайшие сроки внести в закон "О ГБР" изменения, которые позволят снимать директора ГБР по той же процедуре, как и генерального прокурора Украины: выражение недоверия ВР по предложению не менее 150 народных депутатов Украины, а также в случае нарушения закона не менее 226-ю голосами за увольнение", – написал Геращенко.

Он также считает необходимым дать оценку "систематическому пренебрежению действующим законодательством, а также непосредственно требованиями закона "О ГБР" со стороны Романа Трубы".

"Именно поэтому я подготовил и направил сегодня заявление к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, а также руководителю САП Назару Холодницкому с просьбой провести проверку законности отдельных действий пока ещё директора ГБР Романа Трубы", - написал нардеп.

Теги: #гбр #геращенко #труба
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