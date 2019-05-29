Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект № 10340 о процедуре импичмента президента призван детализировать и уточнить положения статей Конституции Украины, определяющих правовые основы данной особой процедуры устранения президента с поста.

Так, в пояснительной записке указывается, что 15 января 2009 года парламентом был принят закон "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

На данный закон ссылаются отдельные статьи главы 30 регламента Верховной Рады, которая определяет порядок досрочного прекращения полномочий президента в случае импичмента. Однако 10 сентября 2009 года этот закон утратил силу на основании решения Конституционного суда Украины.

Кроме того, указывается, что регламент Верховной Рады содержит ряд пробелов, которые объективно делают невозможной практическую реализацию положений Конституции об импичменте президента.

"В частности, не определен правовой статус специального прокурора, специальных следователей, не урегулированы отдельные вопросы их избрания, а также избрание главы, секретаря и членов специальной временной следственной комиссии и тому подобное", - говорится в пояснительной записке.

Согласно ст. 111 Конституции Украины, президент может быть смещен с поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Процедура инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады. Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию (СВСК), в состав которой включаются специальный прокурор, специальные следователи и народные депутаты с учетом принципа пропорционального представительства фракций и групп.

При этом для защиты прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента предусмотрены защитники президента Украины.

Кандидатуру спецпрокурора вносят инициаторы рассмотрения вопрос об импичменте президента, специальных следователей вносят депутатские фракции/группы. Ими могут быть граждане Украины, имеющие высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа работы на должности прокурора или следователя. Ими могут быть и народные депутаты в случае соответствия критериям. При этом у всех кандидатов не должно быть реального или потенциального конфликта интересов в связи с проведением данного расследования. Эти кандидатуры рассматриваются профильным комитетом Рады.

Рада принимает постановление о создании СВСК простым большинством голосов. Депутаты имеют право заявить отвод кандидатам в члены комиссии в случае обоснованных сомнений о реальном или возможном конфликте интересов.

СВСК на своем заседании избирает главу, его заместителя и секретаря, которые не могут быть членами одной депутатской фракции или группы. Для кворума на ее заседаниях и принятия решений должно быть больше половины членов комиссии.

Комиссия проверяет полноту и обоснованность выдвинутых президенту Украины обвинений, проводит расследование. Она готовит выводы и предложения для рассмотрения на заседании Рады. На ее заседаниях могут присутствовать глава и судьи Конституционного суда.

Согласно законопроекту Зеленского, спецпрокурор осуществляет надзор за соблюдение законов при проведении СВСК расследования по подозрениям в адрес президента, он наделен всеми полномочиями прокурора в соответствии с УПК Украины, как и специальные следователи – всеми полномочиями органа досудебного следствия.

СВСК при наличии соответствующих оснований готовит вывод об обвинении президента Украины, который подписывают спецпрокурор, специальные следователи, глава и секретарь комиссии. Вместе с выводами и предложениями члены комиссии – народные депутаты вносят на рассмотрение Верховной Рады проект соответствующего постановления.

При наличии оснований Верховная Рада не менее чем 2/3 от ее конституционного состава принимает решение об обвинении президента.

Затем парламент обращается в Конституционный суд для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и Верховный суд для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки госизмены или другого преступления.

Решение об импичменте президента Украины принимается Верховной Радой не менее чем 3/4 ее конституционного состава.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента председательствующий на заседании объявляет о прекращении процедуры импичмента и дает поручение опубликовать эту информацию в "Голосе Украины", объявляет о прекращении полномочий СВСК и от имени парламента извиняется перед президентом.