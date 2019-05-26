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21:33 26.05.2019

В ФРГ на выборах в Европарламент лидирует альянс ХДС/ХСС с 30% голосов

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В ФРГ на выборах в Европарламент лидирует альянс ХДС/ХСС с 30% голосов

Альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Ангелы Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии с 28%, свидетельствует экзит-полл компании Infratest Dimap, проведенный для немецкого телеканала "АРД".

Большую победу в Германии празднуют "Зеленые" - они идут следом за ХДС/ХСС с 22% голосов, опережая социал-демократов. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) набирает 10%.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может получить 15,5%, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) - 5,5%, "Левые"- 5,5%.

Отмечается, что по сравнению с 2014 годом, позиции альянса ХДС/ХСС ослабились, так как тогда он получил 35% голосов.

В свою очередь возросла популярность "Зеленых", которые пять лет назад получили 11%, и резкий рост у АдГ, получившие тогда голоса 7%, а также у СвДП с 3% в 2014 году.

Обрушение в рейтинге наблюдается у социалистов, получивших в 2014 27%.

Телеканал "АРД" отмечает, что явка на выборы составила 59%, в 2014 году этот показатель не превысил 48,1%.

Теги: #ес #выбоы #фрг #парламент
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