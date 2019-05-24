Любое решение трибунала по морскому праву поможет освободить захваченных РФ украинских моряков – Зеркаль

Любые меры, которые определит Международный трибунал по морскому праву по делу об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ, помогут освободить удерживаемых украинских моряков, утверждает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Подчеркиваю, что любые меры, определенные Трибуналом, помогут освободить наших моряков. Конечно, чем четче они будут сформулированы меры, тем проще будет требовать от России выполнения приказа Трибунала. Даже если Трибунал решит, что нет оснований для издания приказа о временных мерах, это также будет шагом вперед в нашей стратегии по освобождению украинских военных кораблей и моряков", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что Украина обратилась в Трибунал с запросом об обязательствах РФ освободить свои военные корабли и прекратить уголовное преследование 24 украинских моряков, а также освободить их и вернуть в Украину.

"Надо осознавать, формулировки Трибунала всегда иные, чем предлагает заявитель. Поэтому не стоит паниковать по этому поводу… Гадать заранее, какими именно будут формулировки и взвешивать шансы - дело бесполезное. Знаю наверняка, что иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом международного морского права, а формулировки, которые использует Суд в своем решении, зависят от целого ряда правовых вопросов. Две недели назад мы представили в Гамбурге тщательно обоснованную и исчерпывающую позицию по всем вопросам", - рассказала замминистра.

Зеркаль отметила, что по делу о судне "Гринпис" Arctic Sunrise РФ освободила людей в течение месяца после принятия Трибуналом приказа, а в другом подобном деле, с судном Enrica Lexie, "ситуация была сложной, но и в ней люди были возвращены на родину".

"Поэтому я убеждена, что мы добьемся освобождения наших моряков и их возвращение в Украину! А пока держим кулаки", - подчеркнула она.

Зеркаль напомнила, что решение Трибунала о мерах, которые РФ должна принять, ожидается в субботу, 25 мая, в 12:00 по местному времени GMT+1 (13:00 по Киеву).

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтвердил получение запроса Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков, захваченных с применением силы Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет причинен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся удержанием и судебным преследованием их военнослужащих.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить. "Захват Россией судов Украины в Черном море, продолжающееся удерживание судов и членов их экипажей, а также попытка уголовного преследования 24 украинских моряков грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву", - подчеркнули в МИД.