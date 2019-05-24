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17:31 24.05.2019

Руководство колонии не позволило украинскому консулу посетить Балуха, в МИД РФ направлена НОТА - омбудсмен

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Руководство колонии не позволило украинскому консулу посетить Балуха, в МИД РФ направлена НОТА - омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, согласно ответу Министерства иностранных дел Украины о ситуации с находящимся в исправительной колонии в Тверской области (РФ) украинским политзаключенным Владимиром Балухом, украинского консула к заключенному не пустили.

"Владимир ранее сообщал в письмах активистке Украинского культурного центра в Крыму о том, что к нему не допускают украинских консулов из-за якобы его российского гражданства. В МИД мне сообщили, что украинский консул проводил встречу с руководителем колонии, где удерживается Владимир. (…) Консул обращался к руководству колонии, чтобы ему позволили встретиться с Балухом, однако в этом было отказано", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Кроме того, представителя посольства в колонии ознакомили с материалами проверки "УМВД России" в Керчи, на основании которой Балух якобы признан гражданином РФ. При этом "российский паспорт" заключенного предоставлен не был, потому что он так и не оформлялся, уточнила Денисова.

В МИД проинформировали омбудсмена и о том, что 7 мая Балуха посетила его адвокат Ольга Динзе. По ее словам, состояние здоровья политзаключенного значительно ухудшилось, администрация колонии осуществляет психологическое давление на него, также ему не оказывается медицинская помощь.

"Посольство Украины в РФ направило ноту в адрес МИД РФ с изложением фактов нарушения прав гражданина Украины Владимира Балуха с целью получения соответствующих разъяснений и обеспечения его встречи с дипломатическим представителем Украины", - написала Денисова.

Как сообщалось, Балух приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

С 29 марта 2019 года Балух находится в исправительной колонии в г.Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области).

Теги: #крым #омбудсмен #денисова #балух
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