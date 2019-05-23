Нардеп Лещенко принес в Генпрокуратуру оригиналы документов из "киевского офиса" Манафорта
Народный депутат Украины Сергей Лещенко в четверг пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины и передаст оригиналы документов из киевского офиса бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
"Сейчас состоится мой допрос, который касается дела Манафорта. Во время допроса я собираюсь передать Генпрокуратуре оригиналы документов, которые были найдены в офисе Манафорта в Киеве", - сказал депутат журналистам перед допросом.
По словам Лещенко, в феврале 2017 года с ним связался человек, который арендовал офис после Манафорта, и сообщил, что в офисе остались документы, принадлежащие этому американскому политтехнологу.
После этого, как рассказал депутат, он связался со знакомым агентом ФБР и передал ему документы.
"Эти документы мне вернул другой агент ФБР позавчера... Поскольку дело Манафорта закончилось в США... то мне вернули документы", - сказал Лещенко.
Речь идёт о двух кредитных карточках, диске с переводом новостей для Манафорта, биографии и анкете помощника Манафорта, политических документах Партии регионов, анкетных данных людей, которые снимались в рекламе Партии регионов.
"Среди прочего, самое важное - контракт, по которому проходил перевод денег Манафорту от Партии регионов с печатями и подписями", - сообщил он.
По словам Лещенко, по этому документы Манафорт получил на счет своего банка в Вирджинии 750 тыс. долларов от Виктора Януковича под видом продажи компьютера.
Аналогичный платеж, как указал Лещенко, значится и в "черной бухгалтерии".
"Речь идет о финансовом мошенничестве", - добавил он.
Депутат выразил надежду на то, что этим доказательствам будет дана надлежащая правовая оценка.
Он также сообщил, что, по его информации, в ближайшие дни состоится "кулуарный съезд" партии "Блок Петра Порошенко", на котором будет принято решение об отзыве его депутатского мандата, после чего Генпрокуратура начнет активные действия в отношении него.
При этом Лещенко подчеркнул, что он совершенно готов к этому и призывает быстро проводить следственные действия.