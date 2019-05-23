События

12:37 23.05.2019

Нардеп Лещенко принес в Генпрокуратуру оригиналы документов из "киевского офиса" Манафорта

2 мин читать
Нардеп Лещенко принес в Генпрокуратуру оригиналы документов из "киевского офиса" Манафорта

 Народный депутат Украины Сергей Лещенко в четверг пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины и передаст оригиналы документов из киевского офиса бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Сейчас состоится мой допрос, который касается дела Манафорта. Во время допроса я собираюсь передать Генпрокуратуре оригиналы документов, которые были найдены в офисе Манафорта в Киеве", - сказал депутат журналистам перед допросом.

По словам Лещенко, в феврале 2017 года с ним связался человек, который арендовал офис после Манафорта, и сообщил, что в офисе остались документы, принадлежащие этому американскому политтехнологу.

После этого, как рассказал депутат, он связался со знакомым агентом ФБР и передал ему документы.

"Эти документы мне вернул другой агент ФБР позавчера... Поскольку дело Манафорта закончилось в США... то мне вернули документы", - сказал Лещенко.

Речь идёт о двух кредитных карточках, диске с переводом новостей для Манафорта, биографии и анкете помощника Манафорта, политических документах Партии регионов, анкетных данных людей, которые снимались в рекламе Партии регионов.

"Среди прочего, самое важное - контракт, по которому проходил перевод денег Манафорту от Партии регионов с печатями и подписями", - сообщил он.

По словам Лещенко, по этому документы Манафорт получил на счет своего банка в Вирджинии 750 тыс. долларов от Виктора Януковича под видом продажи компьютера.

Аналогичный платеж, как указал Лещенко, значится и в "черной бухгалтерии".

"Речь идет о финансовом мошенничестве", - добавил он.

Депутат выразил надежду на то, что этим доказательствам будет дана надлежащая правовая оценка.

Он также сообщил, что, по его информации, в ближайшие дни состоится "кулуарный съезд" партии "Блок Петра Порошенко", на котором будет принято решение об отзыве его депутатского мандата, после чего Генпрокуратура начнет активные действия в отношении него.

При этом Лещенко подчеркнул, что он совершенно готов к этому и призывает быстро проводить следственные действия.

Теги: #гпу #лещенко #манафорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:04 22.05.2019
Портнова допросили в Генпрокуратуре как свидетеля по делам Майдана - Горбатюк

Портнова допросили в Генпрокуратуре как свидетеля по делам Майдана - Горбатюк

17:53 22.05.2019
Лещенко сообщил, что пойдет в четверг в Генпрокуратуру и передаст документы по "черной бухгалтерии" Партии регионов

Лещенко сообщил, что пойдет в четверг в Генпрокуратуру и передаст документы по "черной бухгалтерии" Партии регионов

08:55 18.05.2019
В Житомире задержан руководитель Госслужбы занятости за получение взятки за выполнение строительных работ

В Житомире задержан руководитель Госслужбы занятости за получение взятки за выполнение строительных работ

16:00 16.05.2019
САП возбудила дело по факту возможного получения взятки Лещенко, а нардеп подает иск на прокуратуру о защите чести

САП возбудила дело по факту возможного получения взятки Лещенко, а нардеп подает иск на прокуратуру о защите чести

19:37 15.05.2019
Горбатюк не видит оснований для уведомления подозрения Лещенко

Горбатюк не видит оснований для уведомления подозрения Лещенко

18:39 14.05.2019
Зеленский и Луценко проводили встречу 11 мая

Зеленский и Луценко проводили встречу 11 мая

17:44 14.05.2019
Нардеп Лещенко заявляет, что генпрокурор Луценко разглашал ему сведения по резонансному делу о высшем руководстве Украины

Нардеп Лещенко заявляет, что генпрокурор Луценко разглашал ему сведения по резонансному делу о высшем руководстве Украины

17:32 14.05.2019
Лещенко требует от генпрокурора Луценко до конца недели внести представление о снятии с нардепа неприкосновенности и провести расследование

Лещенко требует от генпрокурора Луценко до конца недели внести представление о снятии с нардепа неприкосновенности и провести расследование

17:17 14.05.2019
Сытник своими действиями по вмешательству в выборы в США как минимум перешел грань политической этики – Луценко

Сытник своими действиями по вмешательству в выборы в США как минимум перешел грань политической этики – Луценко

16:34 14.05.2019
Луценко хотел бы передать материалы по Burisma правоохранителям США, чтобы они проверили законность действий причастных к компании американских граждан

Луценко хотел бы передать материалы по Burisma правоохранителям США, чтобы они проверили законность действий причастных к компании американских граждан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Галина Шиян стала первым лауреатом Литературной премии ЕС от Украины

Венецианская комиссия оценит закон о языке

Кличко уволил руководителей департамента соцполитики КГГА

Реформирование Генштаба продолжится на принципах, заложенных сотрудничеством с НАТО - Хомчак

РФ установила лишь 27 человек из переданного им списка 107 удерживаемых для обмена, это может быть связано с пытками - Марчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Галина Шиян стала первым лауреатом Литературной премии ЕС от Украины

Венецианская комиссия оценит закон о языке

Кличко поручил проверить объем и стоимость работ по строительству пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку

Кличко уволил руководителей департамента соцполитики КГГА

В Украине жесткие санкции за нарушения правил ввоза авто на еврономерах вступят в силу 22 августа

Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой гостайны - Представительство ЕС в Украине

Хомчак: После Иловайской трагедии я должен сделать все возможное, чтобы в армии перестали гибнуть люди

Реформирование Генштаба продолжится на принципах, заложенных сотрудничеством с НАТО - Хомчак

РФ установила лишь 27 человек из переданного им списка 107 удерживаемых для обмена, это может быть связано с пытками - Марчук

Главнокомандующий ВСУ анонсирует кадровые изменения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА