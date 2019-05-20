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22:31 20.05.2019

Все министры Австрийской партии свободы объявили об отставке

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Все министры Австрийской партии свободы объявили об отставке

Все министры ультраправой Австрийской партии свободы объявили об уходе из коалиционного правительства в понедельник, передает агентство APA.

Ранее в партии заявили, что в случае увольнения главы МВД Херберта Кикля, представляющего эту партию, правительство покинут все министры от АПС - это пять из 14 министров.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник вечером принял решение уволить Кикля и заявил, что рассчитывает на то, что министры от этой партии сдержат обещание покинуть правительство.

Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

Штрахе подал в отставку в минувшую субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала канцлер Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, точная дата пока не назначена.

Теги: #австрия #отставка #министры
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