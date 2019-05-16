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20:42 16.05.2019

Бизнесу не стоит идти в политику – крупные бизнесмены

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Бизнесу не стоит идти в политику – крупные бизнесмены

Необходимость идти в политику, чтобы защитить свой бизнес, в Украине отпала, и избиратели не хотят видеть бизнесменов в политике, заявили крупные украинские бизнесмены в ходе конференции Ukraine: Game of Trones. Final Season, организованной компанией Concorde Capital, в Киеве в четверг.

По словам Сергея Тигипко (группа "ТАС"), опыт 2014 года показал, что украинское общество не хочет видеть в политике бизнесменов.

"Я считаю, что крупному бизнесу необходимо сделать выводы из этого – не хотят. Хотят новых лиц", - отметил Тигипко.

По мнению Юрия Косюка (агрохолдинг МХП), раньше бизнесмены были вынуждены поддерживать политиков, чтобы защитить свои интересы, а сейчас такой нужды нет.

"Политические партии можно поддерживать, если ты с ними разделяешь ценности. Когда-то давно, наверное, это (финансирование политиков – ИФ) было для кого-то защита. Для меня тоже она была в виде разных политических партий. А сегодня в этом абсолютно точно нет никакого смысла: власть не страшна, она абсолютный импотент, она никого не может разорвать", – заявил он.

Косюк считает, что власть позабирала бизнес у контрабандистов, у тех, кто делает "левую" водку и "обналичку". "Она не имеет силы над теми, кто делает правильный бизнес, потому что гражданское общество сейчас достаточно прозрачное и сильное", - сказал владелец МХП.

Бизнесмены в целом позитивно оценили смену президента в Украине.

"Мы очень оптимистически смотрим в будущее. Думаю, что с новым президентом ситуация в стране улучшится", – отметил Косюк.

"Доволен ли бизнес изменением президента? Большинство – однозначно да. Начинала (сегодняшняя власть – ИФ) как будто неплохо, но где-то год назад все силовые министерства и ведомства как будто с цепи сорвались. То, что чувствовал крупный бизнес – за последний год все силовые министерства и ведомства причастны к тому, что президент проиграл", - высказал свою позицию Тигипко.

Бизнесмен добавил, что популистические заявления, в которых оппоненты обвиняют новоизбранного президента, изменятся после общения с иностранными политиками.

"Популизм перед выборами – где его нет? Но когда (Зеленский – ИФ) сядет в кресло, один раз съездит в Вашингтон, много вещей поменяется", - спрогнозировал Тигипко, который много лет занимал руководящие должности в правительстве и Нацбанке.

Теги: #президент #политика #бизнес
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