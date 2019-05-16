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19:06 16.05.2019

Рада внесла изменения в законодательство, которые позволят набрать оперативных сотрудников ГБР

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Рада внесла изменения в законодательство, которые позволят набрать оперативных сотрудников ГБР

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в законодательство, которые касаются обеспечения деятельности Государственного бюро расследований (ГБР).

Соответствующий проект закона №5395-д во втором чтении и в целом поддержали 277 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Член профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности, член фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук, представляя законопроект, отметил, что документ решает комплекс правовых, организационных и кадровых вопросов, что позволит полноценно заработать Государственному бюро расследований.

Он также назвал основные положения закона. По словам Н.Паламарчука, он устанавливает квалификационные требования к директорам территориальных управлений, руководителям подразделений центрального аппарата и руководителям подразделений внутреннего контроля ГБР.

Кроме того, дополняется перечень подразделений ГБР, которые уполномочены осуществлять оперативно-розыскную деятельность, в законе также содержится текст присяги лиц рядового и старшинского состава ГБР, учреждаются специальные звания лиц рядового и старшинского состава ГБР.

В свою очередь директор Госбюро Роман Труба, присутствовавший на пленарном заседании, пояснил необходимость принятия данного законопроекта. "Полгода работает Государственное бюро расследований. 11 тысяч уголовных производств. 650 сотрудников. Из них – 350 следователей. Однако ни одного оперативного сотрудника. Потому что из-за технической ошибки в законе о Государственном бюро расследований мы не можем назначить конкурс", - сказал он.

Р.Труба констатировал, что оперативно-розыскные действия во всех уголовных производствах ГБР осуществляют сотрудники других правоохранительных органов. При этом он отметил, что большинство уголовных производств, которые расследует ГБР, касаются именно этих оперативных сотрудников других правоохранительных. "То есть де-юре мы имеем оперативные подразделения, поскольку это предусмотрено в законе. Де-факто мы не можем объявить конкурс и назначить этих сотрудников на должности. Законопроект 5395-д исправляет эту ошибку", - сказал директор ГБР.

Он также добавил, что после вступления в силу закона в течение нескольких месяцев состоятся конкурсы, по которым отберут оперативных сотрудников Госбюро.

Теги: #гбр #парламент
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