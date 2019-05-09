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14:55 09.05.2019

Климкин обсудил с главой МИД Дании ситуацию с 2-летним ребенком украинки, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве

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Климкин обсудил с главой МИД Дании ситуацию с 2-летним ребенком украинки, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что обсудил с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном ситуацию с двухлетним ребенком гражданки Украины и гражданина Дании, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве.

"Второй раз за последние два дня разговаривал со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном относительно украинского мальчика Даниэля, похищенного неделю назад в Запорожье, которого вопреки всем правилам и нормам удерживают в посольстве Дании в Украине", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в четверге.

Министр отметил, что способствовать семейному примирению – непростое дело, но сейчас важно, чтобы мать смогла повидаться с ребенком.

"Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масло в огонь и без того сложной ситуации. Получил заверения, что дело должно сдвинуться с мертвой точки", - указал П.Климкин.

Как сообщила президент общественного объединения "Всеукраинское объединение - Защита прав матери" Алина Левченко на своей странице в соцсети Фейсбук, в начале мая мальчика забрал от матери Анастасии, гражданки Украины, его отец датчанин, и содержит его в посольстве Дании в Киеве.

"Двухлетнего Даниеля отец, гражданин Дании, похитил у мамы Насти в Запорожье и прячет ребенка в помещении посольства Дании по адресу г.Киев, ул.Гоголевская, 2, и планирует вывести ребенка за границу. Мама не имеет доступа к ребенку", - написала А.Левченко.

Мать Анастасия под дипучреждением добивается встречи с сыном.

"Я не вижу своего сына уже восьмые сутки. Он сидит в маленькой комнатке без каких-либо условий для существования такого маленького ребенка. Поэтому я очень прошу повлиять как-то на посольство или на кого-то, кто может дать мне разрешение забрать ребенка в нормальные условия", - сказала мать Анастасия на видео, опубликованном на странице А.Левченко в соцсети Фейсбук.

По словам А.Левченко, в посольстве Дании у матери мальчика состоялась встреча с бывшим мужем, однако к ребенку ее не пустили. Также к малышу не пустили медицинских работника, которое бы засвидетельствовали его состояние.

Теги: #климкин #спор #дания #ребенок #мид
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