События

22:42 30.04.2019

Министр обороны Венесуэлы предупредил протестующих о том, что армия может применить оружие

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал участников акций протестов воздерживаться от насилия, предупредив о возможности жесткого ответа.

По его словам, оппозиция пытается пролить кровь.

"Те, кто насильно проникнут в Мирафлорес (президентский дворец), будут насильно выдворены оттуда", - цитирует его венесуэльская газета "Насьональ".

В.Лопес добавил, что Вооруженные силы страны "применят оружие для защиты суверенитета и независимости страны".

Ранее во вторник сообщалось, что протестующие, которых сопровождают военнослужащие, перешедшие на их сторону, направляются в западную часть Каракаса, где расположен президентский дворец Мирафлорес.

На кадрах телеканала NTN24 была показана улица, загруженная толпами людей, а также автомобиль, в кузове которого сидят гражданские, а также солдаты с оружием.

В толпе в адрес солдат звучат приветственные крики.

Теги: #венесуэла #минобороны #предупреждение
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