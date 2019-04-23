Любомир Гузар стал героем детской книги

В Киеве во вторник состоялась презентация очередной книги серии "Выдающиеся украинцы" (укр. "Видатні українці") - "Любомир Гузар", рассказывающая о жизни одного из признанных моральных авторитетов современности, бывшего предстоятеля Украинской греко-католической церкви кардинала Любомира Гузара.

"Любомир Гузар" из серии "Выдающиеся украинцы" - это книга для детей и родителей. В наших книгах есть отличительная черта - после каждой главы - есть вопросы для обсуждения... Для кого-то это станет закреплением материала, а для других будет хорошей подсказкой для общения со своим ребенком", - сказала директор издательства мотивационной литературы IPIO Ольга Иванова на презентации книги во вторник в Киеве.

Как отметила автор книги "Любомир Гузар" Ольга Опанасенко, и детям, и взрослым будет интересно узнать о детстве и жизни выдающегося украинца и почему Л.Гузара считают моральным авторитетом множество людей.

По словам О.Ивановой, книга "Любомир Гузар" продаётся в интернет-магазине и скоро появится в продаже в сетях магазинов "Ашан", "Новус," "Кэш & Кэрри", в "Книгарнi Є". "Во всех возможных специализированных и не специализированных магазинах эти книги будут", - отметила автор книги.

Она также сообщила, что традиционно книга выходит тиражом 1000 экземпляров, а потом обычно печатают еще дополнительно 2- 3 тысячи экземпляров.

О.Иванова напомнила, что в серии "Выдающиеся украинцы" уже вышли книги "Роксолана", "Леонид Каденюк", "Валерий Лобановский", "Кузьма Скрябин".

"Сейчас мы пишем книгу "Мария Примаченко". Эта книга уже точно выйдет. Остальные книги пока в проекте, не хочу их называть, потому что конкуренция... Пусть пока это будет нашей тайной", - подчеркнула директор издательства.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", О. Иванова передала часть экземпляров книги пресс-секретарю Киевской архиепархии Украинской греко-католической церкви, руководителю сообщества "Любомир Гузар" Андрею Боднаруку для благотворительного Фонда "Каритас".

Верховный архиепископ-эмерит Любомир (в миру Любомир Гузар, 26 февраля 1933 - 31 мая 2017) - епископ Украинской греко-католической церкви, кардинал католической церкви; с 28 января 2001 верховный архиепископ Львовский, с 25 августа 2005 по 10 февраля 2011 года верховный архиепископ Киево-Галицкий - предстоятель УГКЦ (покинул пост предстоятеля Церкви после того, как Папа Римский Бенедикт XVI принял его отставку по состоянию здоровья). Скончался 31 мая 2017г вечером на 85 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Л.Гузар являлся одним из признанных моральных авторитетов современности, традиционно входил в сотню самых влиятельных людей Украины.