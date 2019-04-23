События

20:10 23.04.2019

Любомир Гузар стал героем детской книги

2 мин читать
Любомир Гузар стал героем детской книги

В Киеве во вторник состоялась презентация очередной книги серии "Выдающиеся украинцы" (укр. "Видатні українці") - "Любомир Гузар", рассказывающая о жизни одного из признанных моральных авторитетов современности, бывшего предстоятеля Украинской греко-католической церкви кардинала Любомира Гузара.

"Любомир Гузар" из серии "Выдающиеся украинцы" - это книга для детей и родителей. В наших книгах есть отличительная черта - после каждой главы - есть вопросы для обсуждения... Для кого-то это станет закреплением материала, а для других будет хорошей подсказкой для общения со своим ребенком", - сказала директор издательства мотивационной литературы IPIO Ольга Иванова на презентации книги во вторник в Киеве.

Как отметила автор книги "Любомир Гузар" Ольга Опанасенко, и детям, и взрослым будет интересно узнать о детстве и жизни выдающегося украинца и почему Л.Гузара считают моральным авторитетом множество людей.

По словам О.Ивановой, книга "Любомир Гузар" продаётся в интернет-магазине и скоро появится в продаже в сетях магазинов "Ашан", "Новус," "Кэш & Кэрри", в "Книгарнi Є". "Во всех возможных специализированных и не специализированных магазинах эти книги будут", - отметила автор книги.

Она также сообщила, что традиционно книга выходит тиражом 1000 экземпляров, а потом обычно печатают еще дополнительно 2- 3 тысячи экземпляров.

О.Иванова напомнила, что в серии "Выдающиеся украинцы" уже вышли книги "Роксолана", "Леонид Каденюк", "Валерий Лобановский", "Кузьма Скрябин".

"Сейчас мы пишем книгу "Мария Примаченко". Эта книга уже точно выйдет. Остальные книги пока в проекте, не хочу их называть, потому что конкуренция... Пусть пока это будет нашей тайной", - подчеркнула директор издательства.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", О. Иванова передала часть экземпляров книги пресс-секретарю Киевской архиепархии Украинской греко-католической церкви, руководителю сообщества "Любомир Гузар" Андрею Боднаруку для благотворительного Фонда "Каритас".

Верховный архиепископ-эмерит Любомир (в миру Любомир Гузар, 26 февраля 1933 - 31 мая 2017) - епископ Украинской греко-католической церкви, кардинал католической церкви; с 28 января 2001 верховный архиепископ Львовский, с 25 августа 2005 по 10 февраля 2011 года верховный архиепископ Киево-Галицкий - предстоятель УГКЦ (покинул пост предстоятеля Церкви после того, как Папа Римский Бенедикт XVI принял его отставку по состоянию здоровья). Скончался 31 мая 2017г вечером на 85 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Л.Гузар являлся одним из признанных моральных авторитетов современности, традиционно входил в сотню самых влиятельных людей Украины.

Теги: #книга #гузар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:18 14.02.2019
В Киеве состоится презентация украинского перевода книги Т. Кузьо "Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет"

В Киеве состоится презентация украинского перевода книги Т. Кузьо "Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет"

16:16 09.02.2019
Победителями всеукраинского рейтинга "Книга года-2018" стали издания Поповича, Андруховича, Буковски, Подобной и Жадана

Победителями всеукраинского рейтинга "Книга года-2018" стали издания Поповича, Андруховича, Буковски, Подобной и Жадана

21:12 17.01.2019
Глава УГКЦ Святослав презентовал в Киеве свою книгу "Діялог лікує рани"

Глава УГКЦ Святослав презентовал в Киеве свою книгу "Діялог лікує рани"

22:17 14.12.2018
Писатели Андрухович, Дерманский и Бондарь получили премию "Книга года ВВС-2018"

Писатели Андрухович, Дерманский и Бондарь получили премию "Книга года ВВС-2018"

04:48 01.12.2018
Мемуары Мишель Обамы разошлись рекордным тиражом в США и Канаде

Мемуары Мишель Обамы разошлись рекордным тиражом в США и Канаде

18:25 25.09.2018
МЭРТ намерено инициировать отмену книги отзывов и предложений

МЭРТ намерено инициировать отмену книги отзывов и предложений

17:00 23.09.2018
Дочь "короля блюза" презентовала в Харькове книгу об отце и рассказала о новой книге

Дочь "короля блюза" презентовала в Харькове книгу об отце и рассказала о новой книге

15:25 19.09.2018
Премия "Украинская книга года" присуждена изданию "Моя Вторая мировая: роман-хроника в голосах" и ее автору Жулинскому

Премия "Украинская книга года" присуждена изданию "Моя Вторая мировая: роман-хроника в голосах" и ее автору Жулинскому

03:33 15.09.2018
Писатель Жадан презентовал в Киеве свою новую книгу поэзии "Антенна"

Писатель Жадан презентовал в Киеве свою новую книгу поэзии "Антенна"

12:28 10.09.2018
Гавриш написал книгу "Галицкая сага ( между Габсбургами и Московией)"

Гавриш написал книгу "Галицкая сага ( между Габсбургами и Московией)"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая

НАБУ: Решение по фигурирующим в журналистском расследовании сотрудникам примет дисциплинарная комиссия, внутреннее расследование завершено

ГБР проводит обыск в НАБУ в рамках дела о махинациях в оборонной сфере

Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

Нацсовет аннулировал лицензии на вещание "Lounge FM" и "Радио Next" из группы "УМХ"

Аппарат Рады выдал нардепу Писаренко подписные листы для сбора подписей за отставку Парубия

Порошенко поблагодарил Туска за поддержку Украины на пути сближения с ЕС и противодействия агрессии РФ

Во встрече Порошенко с фракцией БПП также примут участие министры – Насалик

Макрон и Абэ подтвердили приверженность альянсу Renault и Nissan - Елисейский дворец

Туск провел телефонный разговор с Зеленским: ждет саммита Украина-ЕС в июле

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

Нотр-Дам накрывают брезентом, чтобы защитить от дождя

У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА