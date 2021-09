Трамп говорил Путину на G20 в 2019 году, что при журналистах будет вынужден жестко высказываться о России

Экс-президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи на саммите стран "группы двадцати" в Осаке в 2019 году предупреждал президента РФ Владимира Путина, что на камеру будет жестко высказываться о России, пишет издание The Washington Post со ссылкой на книгу бывшего пресс-секретаря Белого дома.

Стефани Гришэм (в 2019 году была пресс-секретарем Трампа) в своей новой книге, выдержки из которой имеются в распоряжении издания, вспоминает, в частности, то, как прошла встреча Трампа и Путина.

"Трамп наклонился к Путину в тот день и сказал ему: "Я буду вести себя немного жестче в вашем отношении в течение нескольких минут. Но это на камеру, а после того как они (журналисты - ИФ) уйдут, мы поговорим. Ну вы понимаете", - пишет Гришэм в своей книге.

Кроме того, по словам Гришэм, российская сторона на эту встречу выбрала "необычайно привлекательную переводчицу". Автор книги считает, что это было сделано, чтобы "отвлечь" Трампа.

"Гришэм пишет, что высокопоставленный советник Белого дома по России Фиона Хилл сказала ей, что Путин взял на их встречу необычайно привлекательную переводчицу, чье присутствие, казалось, должно было отвлечь внимание президента США", - пишет The Washington Post.

В книге I'll Take Your Questions Now (с англ. "Теперь я отвечу на ваши вопросы"), объемом 352 страницы, бывшая пресс-секретарь рассказывает также о других случаях во время президентства Трампа. Например, о "попытках запретить пускать СМИ на территорию Белого дома", о некой молодой сотруднице пресс-службы, которой постоянно интересовался Трамп, а также "неподобающем поведении" Трампа в отношении самой Гришэм.

Согласно изданию, в своих мемуарах бывшая пресс-секретарь Белого дома пишет о "культуре лжи, которая наполняла работу администрации Трампа". "Я знала, что рано или поздно президент захочет, чтобы я солгала общественности", - указывает она, объясняя, почему не провела ни одного брифинга.

В книге она также критикует дочь Трампа Иванку и ее супруга Джареда Кушнера. "Джаред и Иванка думали, что они являются членами королевской семьи США", - пишет экс-пресс-секретарь.

Нынешний пресс-секретарь Дональда Трампа Лиз Харрингтон назвала книгу "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и прожать ложь о семье Трампа".

28 июня 2019 года Трамп и Путин провели двустороннюю встречу "на полях" саммита G20 Осаке.