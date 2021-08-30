Уполномоченная Кабмина по гендерной политике ратует за введение рычагов для непопадания сексистской литературы в перечень закупаемой за госсчет

Уполномоченная Кабинета министров Украины по гендерной политике Катерина Левченко считает необходимым введение рычагов для непопадания сексистской литературы в перечень закупаемой за государственный счет.

"Информирую, что манипулятивный, не научный, бездоказательный опус прочитан! Что могу добавить к сказанному многими друзьями: предпосылки не коррелируются с выводами, везде наблюдается нарушение правил логики, на основе отдельных фактов делаются всеобъемлющие выводы, доказательная база отсутствует, как и научность в целом (при том, что у книги статус "научно-популярное издание"), полно противоречий и несоответствий предложенных моделей или советов предоставленным примерам. При этом текст является откровенно дискриминационным (примеров немало), сексистским и вредным – потому что следование предоставленным в опусе правилам воспитания точно приведет к беде", - написала Левченко на странице в Facebook, комментируя книгу Марины Ланге "Щоб у 16 не було запізно", в которой, в частности, пропагандируется сексистское воспитание мальчиков и девочек.

Уполномоченная поприветствовала решение о снятии данного издания из закупок за государственный счет.

"Предохранители для непопадания подобных опусов в корзину государственного финансирования крайне необходимы", - добавила она.

Ранее книга Марины Ланге "Щоб у 16 не було запізно" попала в перечень наименований изданий, который согласован экспертными советами и утвержден приказом Министерства культуры и информационной политики. Позже в Минкультуры подали запрос на приостановку процесса закупки данного издания.