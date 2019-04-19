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16:02 19.04.2019

Админсуд отменил решение НБУ о перечне связанных с ПриватБанком лиц

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Админсуд отменил решение НБУ о перечне связанных с ПриватБанком лиц

Окружной административный суд города Киева 18 апреля отменил решение Национального банка Украины (НБУ) от 13 декабря 2016 года, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц, сообщается на сайте НБУ.

"Удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13 декабря 2016 года №105, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц. Именно это решение Национального банка является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного ПриватБанка с рынка при участии государства", - указано в сообщении.

В ходе процесса вывода банка с рынка была проведена процедура bail-in, заключающаяся в обмене средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов Украины.

"Национальный банк обеспокоен качеством и результатами рассмотрения судебных дел в Украине, которые могут привести к потерям средств налогоплательщиков и рискам для банковской и финансовой стабильности страны. Это может привести к тому, что у связанных с бывшими акционерами ПриватБанка лиц появятся основания для взыскания с банка средств, которые были возвращены государством в капитал банка в процессе его национализации", цитирует пресс-служба НБУ начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента центробанка Виктора Григорчука.

В.Григорчук также сообщил, что решение суда пока не вступило в законную силу и в ближайшее время будет обжаловано в апелляционном порядке.

Теги: #нбу #украина #приватбанк #админсуд
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