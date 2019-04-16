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19:07 16.04.2019

Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", регламент дебатов будет еще обсуждаться – Медведев

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Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", регламент дебатов будет еще обсуждаться – Медведев

Избирательные штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", сообщил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

"Заключено соглашение об аренде стадиона", - сказал О.Медведев на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, аренда предполагается на вечер 19 апреля.

"Сегодня вечером должны продолжиться переговоры между избирательными штабами. Наши представители на этих переговорах собираются обсуждать уже сам регламент проведения дебатов", - рассказал О.Медведев.

Он подчеркнул, что пока у штабов разная философия насчет проведения дебатов. "Одни планируют феерическое шоу, концерт "95 квартала". Другая команда ориентирована на содержательные дебаты по тем вопросам, которые касаются конституционных полномочий президента", - отметил О.Медведев.

Позднее в эфире телеканала "112 Украина" он пояснил, что соглашение носит сугубо технический характер.

"Это техническое соглашение - это о трибунах, о поле, о буфетах и туалетах. Это аренда и технические вещи", - уточнил О.Медведев.

Теги: #соглашение #кандидаты #нск_олимпийский
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