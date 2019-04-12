Disney запустит собственный онлайн-кинотеатр осенью 2019 года

Новый стриминговый сервис компании Walt Disney Co., который получит название Disney+, начнет свою работу 12 ноября 2019 года, говорится в сообщении Disney.

Стоимость подписки составит $6,99 в месяц, или $69,99 за год, что почти вдвое меньше платы за подписку на аналогичный сервис Netflix.

Пользователи получат доступ к сериалам, телепрограммам и фильмам производства Disney и принадлежащих ей студий, включая все эпизоды "Звездных войн", фильмы по вселенной Marvel, мультфильмы студии Pixar, передачи National Geographic и мультсериал "Симпсоны".

После запуска Disney+ этот контент будет удален с Netflix, что приведет к прекращению выплат за него со стороны сервиса-конкурента. Ранее источники в руководстве Disney оценили потери от прекращения партнерства с Netflix в $150 млн в год.

Компания рассчитывает, что к концу 2024 фингода число подписчиков сервиса достигнет 60-90 млн человек, две трети из которых составят пользователи за пределами США. К этому времени Disney планирует вывести сервис на прибыльный уровень.

По словам руководителя международного подразделения Disney Кевина Майера, вероятно, компания со временем начнет предлагать льготные условия при подключении к пакету услуг, в который помимо Disney+ войдут также сервис ESPN+, показывающий спортивные трансляции, и Hulu, ориентированный на контент для более взрослой аудитории.

Акции Disney в начале торгов в пятницу дорожают на 10%. С начала года капитализация компании выросла на 6,3%, до почти $210 млрд.