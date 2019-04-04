В Хмельницком более 20 детей попали в больницу с отравлением, вероятно, продукцией молочной кухни

В Хмельницкую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит" госпитализированы 24 ребенка, из них 15 детей употребляли продукцию молочной кухни, сообщает местное интернет-издание Ye.ua.

"В нашей больнице с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит" находится 24 ребенка. У 22 пациентов выделен ротавирус. Среди всех госпитализированных - 15 детей ели продукцию с молочной кухни, которую изготавливают при Хмельницкой городской детской больнице. У 12-ти подтвержден ротавирус. В реанимации побывало 5 детей", - цитирует издание главного врача инфекционной больницы Оксану Поддубную.

В свою очередь, главный врач городской детской больницы Наталия Зимак-Закутняя сообщила, что были взяты пробы продукции молочной кухни, проведены смывы.

"Результаты покажут, продукция ли нашей кухни стала причиной отравления детей. Сейчас мы прекратили выдавать продукцию. Больница не может рисковать другими детьми, которые питаются нашей "молочкой". Средства, которые были оплачены за продукцию, будут возвращены. Мы надеемся, что в ближайшее время выяснится, что стало причиной отравления", - сказала главврач детской больницы.