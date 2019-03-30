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18:42 30.03.2019

Сторонники Мэй призывают ее согласиться на "жесткий" Brexit

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Сторонники Мэй призывают ее согласиться на "жесткий" Brexit

Более половины членов Палаты общин от находящихся у власти в Великобритании консерваторов призывают премьера Терезу Мэй согласиться на выход страны из ЕС без двустороннего соглашения с Брюсселем, сообщает в субботу газета The Independent.

По ее данным, 170 из 314 депутатов-консерваторов в нынешней ситуации выступают именно за вариант так называемого "жесткого" Brexit. Сторонники этой идеи письменно обратились к Т.Мэй с призывом вывести страну из ЕС 12 апреля 2019 года, причем вне зависимости от того, будет к тому времени готова какая-то сделка, регламентирующая процесс Brexit, или же нет.

В пятницу британский парламент в очередной раз отклонил вариант сделки, согласованный Т.Мэй с Брюсселем. В случае отсутствия соглашения с ЕС датой Brexit, согласно решению ЕС, будет 12 апреля 2019 года. Этот дедлайн может быть продлен, если Т.Мэй представит план действий, способный вывести ее правительство из тупика.

Ранее в субботу сообщалось, что на следующей неделе премьер собирается сделать еще одну попытку получить в парламенте одобрение своего предложения по Brexit. В случае, если это сделать не удастся, правительство, как ожидается, может распорядиться о проведении досрочных выборов в парламент.

Теги: #великобритания #ес #brexit #мэй
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