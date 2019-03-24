События

20:25 24.03.2019

Аварийный паром Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде

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Паром Viking Sky в воскресенье ошвартовался в норвежском порту Мольде, куда он дошел своим ходом после того, как ранее удалось запустить три из четырех двигателей, передает норвежская телерадиокомпания NRK.

Инцидент с Viking Sky произошел у западного побережья Норвегии накануне. У судна отказали двигатели. В районе инцидента наблюдались сложные метеорологические условия. Кроме того, существовала угроза, что судно выбросит на скалы.

В ходе спасательной операции вертолетами с борта парома были эвакуированы 479 человек из 1373 пассажиров. При этом 17 человек госпитализированы, некоторые с ушибами и переломами.

Компания-оператор поблагодарила спасателей за помощь.

Ранее представители экстренных служб Норвегии заявили, что остающимся на борту парома людям ничего не угрожает. Сейчас на Viking Sky остаются 458 членов экипажа и 436 пассажиров. Рядом с паромом шли один буксир и два судна сопровождения.

Следующий выход Viking Sky в море, намеченный на 27 марта, отменен.

Начато расследование происшествия.

Теги: #прибытие #порт #норвегия #паром
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