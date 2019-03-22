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00:43 22.03.2019

27 членов ЕС договорились о единогласном ответе Лондону по Brexit - Туск

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27 членов ЕС договорились о единогласном ответе Лондону по Brexit - Туск

Председатель Евросовета Дональд Туск объявил в ночь на пятницу о достигнутом 27 государствами-членами согласии по ответу Великобритании на ее просьбу по Brexit.

"27 членов ЕС единогласно договорились по ответу на запросы Соединенного Королевства. Теперь я встречусь с премьер-министром Терезой Мэй", - написал Д.Туск в "Твиттере".

В Брюсселе объявлена пресс-конференция по итогу саммита ЕС.

"Европейский совет соглашается продлить срок до 22 мая 2019 года при условии, что соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе. Если Соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет соглашается продлить срок до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Соединенное Королевство укажет дальнейшие действия до этой даты для рассмотрения Европейским советом", - сказано в постановлении Евросовета, распространенном в Брюсселе.

Теги: #великобритания #ес #brexit #договоренность
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