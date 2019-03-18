События

11:47 18.03.2019

СБУ разоблачила уроженца Крыма, завербованного российскими спецслужбами

1 мин читать
СБУ разоблачила уроженца Крыма, завербованного российскими спецслужбами

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили уроженца Крыма, которого российские спецслужбы завербовали с целью получения данных о дислокации Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, установлено, что сотрудники Управления ФСБ в АРК и г.Севастополь завербовали уроженца Крыма, которому был присвоен псевдоним "Ночь". Его задачей был сбор и передача актуальных сведений о местах дислокации военной техники ВСУ на территории Херсонской области, членов ДУК "Правый сектор", лидеров крымскотатарских общественных объединений "Аскер" и батальона им. Н.Челебиджихана.

Сотрудники СБУ задокументировали, что привлечение украинца к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины происходило во время его выезда на временно аннексированную территорию АРК. Для этого представители российской спецслужбы искусственно создали компрометирующую ситуацию. Кроме того, с применением физического и психологического давления, угроз в адрес членов семьи гражданина сотрудники ФСБ РФ заставили его дать ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в Крыму.

Уголовное производство открыто по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #крым #спецслужбы_рф #сбу #украина #россия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 18.03.2019
Чистая продажа Нацбанком валюты на минувшей неделе составила $94,5 млн

Чистая продажа Нацбанком валюты на минувшей неделе составила $94,5 млн

10:55 18.03.2019
Госпогранслужба сообщает о ликвидации канала переправки в Украину нелегальных мигрантов с организатором из РФ

Госпогранслужба сообщает о ликвидации канала переправки в Украину нелегальных мигрантов с организатором из РФ

10:49 18.03.2019
Порошенко: Сразу после выборов сделаем все, чтобы вернуть Крым

Порошенко: Сразу после выборов сделаем все, чтобы вернуть Крым

10:28 18.03.2019
Гройсман во вторник посетит Тернопольскую область

Гройсман во вторник посетит Тернопольскую область

09:54 18.03.2019
Бойко и Федерация работодателей подписали меморандум о сотрудничестве

Бойко и Федерация работодателей подписали меморандум о сотрудничестве

09:11 18.03.2019
В первые дни военной агрессии мы с командой сохранили жизнью многим солдатам - Гриценко

В первые дни военной агрессии мы с командой сохранили жизнью многим солдатам - Гриценко

08:13 18.03.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:17 18.03.2019
Боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения – штаб ООС

Боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения – штаб ООС

06:50 18.03.2019
Во Львове задержан мужчина, который "заминировал" вокзал - полиция

Во Львове задержан мужчина, который "заминировал" вокзал - полиция

02:28 18.03.2019
Строительство мостов является реальным делом по восстановлению инфраструктуры Украины – Омелян

Строительство мостов является реальным делом по восстановлению инфраструктуры Украины – Омелян

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения – штаб ООС

На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

В Хмельницком на пожаре в жилом доме погиб пенсионер - ГСЧС

В Харьковской области 18-летняя девушка свела счеты с жизнью

За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве пиротехники уничтожили три боеприпаса времен войны

В Казахстане назначен новый генеральный прокурор

Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

Мэй призвала британских парламентариев выйти из тупика Brexit

Назарбаев подписал закон, предусматривающий создание фонда развития оборонно-промышленного комплекса

Колумбия продолжит оказывать поддержку почти тысяче дезертиров из Венесуэлы

Премьер Франции признал неэффективность мер правительства по предотвращению беспорядков

Полиция Австралии обыскивает дома родственников новозеландского стрелка – власти

Наследный принц Саудовской Аравии начал кампанию по преследованию инакомыслящих за год до убийства журналиста Хашкаджи – газета

В Грузии стартуют учения "NATO-GEO EXERCISE 2019" с участием военнослужащих 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА