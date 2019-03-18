СБУ разоблачила уроженца Крыма, завербованного российскими спецслужбами

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили уроженца Крыма, которого российские спецслужбы завербовали с целью получения данных о дислокации Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, установлено, что сотрудники Управления ФСБ в АРК и г.Севастополь завербовали уроженца Крыма, которому был присвоен псевдоним "Ночь". Его задачей был сбор и передача актуальных сведений о местах дислокации военной техники ВСУ на территории Херсонской области, членов ДУК "Правый сектор", лидеров крымскотатарских общественных объединений "Аскер" и батальона им. Н.Челебиджихана.

Сотрудники СБУ задокументировали, что привлечение украинца к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины происходило во время его выезда на временно аннексированную территорию АРК. Для этого представители российской спецслужбы искусственно создали компрометирующую ситуацию. Кроме того, с применением физического и психологического давления, угроз в адрес членов семьи гражданина сотрудники ФСБ РФ заставили его дать ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в Крыму.

Уголовное производство открыто по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.