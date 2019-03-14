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10:12 14.03.2019

Эфиопия отправила "черные ящики" разбившегося Boeing-737 Max на расшифровку в Париж

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Эфиопия отправила "черные ящики" разбившегося Boeing-737 Max на расшифровку в Париж

Авиакомпания Ethiopian Airlines, Boeing-737 Max которой разбился ранее на этой неделе неподалеку от Аддис-Абебы, сообщила, что "черные ящики", найденные на месте крушения, направлены в Париж для расшифровки и расследования инцидента.

"Эфиопская делегация, возглавляемая Бюро по расследованию инцидентов (AIB), направила регистратор полетных данных и речевой самописец во Францию, в Париж, для проведения расследования", - говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

После катастрофы в Эфиопии десятки авиакомпаний по всему миру приостановили эксплуатацию самолетов Boeing-737 Max, ряд стран запретили самолетам этого типа заходить в их воздушное пространство.

Теги: #boeing_737_max #ethiopian_airlines #черные_ящики #эфиопия #boeing
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