Соломенский суд будет формировать новый состав судей по "делу Савченко-Рубана" после отвода коллегии

Коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила заявление адвокатов народного депутата Надежды Савченко об отводе данной коллегии в уголовном производстве по обвинению Н.Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат В.Рубана Валентин Рыбин, соответствующее решение суд принял на подготовительном заседании по этому делу в среду.

Отвод был заявлен из-за ошибки в указании номера производства при определении состава суда через систему автораспределения дел.

Теперь Соломенский райсуд должен сформировать новую коллегию по данному делу.

Как сообщалось, 25 февраля Верховный суд Украины принял решение, согласно которому "дело Савченко-Рубана" будет рассматриваться в Соломенском районном суде Киева.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".