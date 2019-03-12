В Европарламенте обсудили рекомендации по борьбе против враждебной пропаганды

Член Европейской Комиссии по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица заявил, что обсуждение в Европарламенте вопроса о дезинформации и вмешательстве третьих стран как никогда актуально ввиду предстоящих европейских выборов.

"Ответ на гибридные угрозы должен быть дан совместно. Мы делаем все, что необходимо, чтобы действовать коллективно, вместе с государствами-членами", - сказал еврокомиссар, выступавший во вторник в Страсбурге на пленарной сессии Европарламента от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в дебатах по вопросу о роли стратегической коммуникации ЕС в противодействии пропаганде, направленной против Евросоюза.

Дебаты проходили по докладу члена Европарламента от Польши Анны Эльжбеты Фотыги, подготовленному в форме рекомендаций Совету ЕС и главе дипломатии Евросоюза.

По словам Н.Мимицы, европейские "фундаментальные ценности должны лежать в основе нашего ответа на вызовы дезинформации". "Именно в этом духе мы составили и воплощаем наш план действий против дезинформации", - отметил член ЕК.

Он заверил евродепутатов, что высказанные в докладе рекомендации по улучшению стратегической коммуникации уже исполняются, и в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) рассчитывают на дальнейшую поддержку Европарламентом этой работы, в частности, в бюджетном плане.

"На будущей неделе мы запустим предусмотренную планом систему раннего оповещения (о дезинформационных кампаниях - ИФ). Эта система облегчит обмен оценками, полезным опытом, данными между государствами-членами в случаях дезинформации", - сообщил Н.Мимица.

Это, считает он, сыграет полезную роль перед европейскими выборами.

Вслед за докладчиком еврокомиссар отметил роль контрпропагандистской структуры ЕВС - East StratCom в борьбе против дезинформации. "Специальная группа East StratCom была пионером этой функции. К сегодняшнему дню она выявила и оповестила о более 5 тыс. случаев дезинформации, проистекавшей из российских источников. К сожалению, эта цифра будет еще расти. Это возможно, учитывая, что проблема скоро решена не будет", - констатировал еврокомиссар.

"Наш коллективный долг не дать затронуть европейские выборы этим бедствием", - заявил Н.Мимица.

Докладчица Европарламента А.Э.Фотыга свое выступление сосредоточила в основном на описании структуры рекомендаций, в которых предлагается, в частности, решительно осудить "все более и более агрессивные действия России, Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран (...), желающих ослабить или подорвать нормативные основы и принципы европейских демократий и суверенитет всех стран "Восточного партнерства", а также повлиять на выборы и поддержать экстремистские движения".

Она напомнила, что 2019 год - это год европейских выборов и выборов в государствах-членах ЕС. "После всего, что мы пережили, - вмешательства Российской Федерации в выборы и референдумы в Европейском союзе и в других местах - мы должны усилить нашу сопротивляемость такому виду деятельности", - призвала европейский депутат.

Голосование по разделу доклада о дезинформации и враждебной ЕС пропаганде состоится на пленарной сессии Европарламента в среду.