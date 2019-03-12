События

17:17 12.03.2019

Евросоюз добавил 10 стран, включая ОАЭ, в список "налоговых гаваней"

2 мин читать
Евросоюз добавил 10 стран, включая ОАЭ, в список "налоговых гаваней"

Министры финансов государств Евросоюза во вторник добавили в список "налоговых гаваней" еще 10 стран, стандарты которых в области налогообложения не соответствуют требованиям ЕС, в том числе Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Таким образом, в "черный список" входят 15 юрисдикций, которые "либо не смогли выполнить обязательства по соблюдению необходимых критериев, либо даже не брали на себя подобных обязательств", заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

В дополнение к пяти юрисдикциям, уже входившим в список "налоговых гаваней", - Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американские Виргинские острова, добавлены еще 10 - Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, Вануату и ОАЭ.

"Мы завершили первый всеобъемлющий пересмотр списка стран, не сотрудничающих с ЕС. С тех пор, как он был принят в конце 2017 года, этот список доказал свою ценность для совместного продвижения повестки дня ЕС по совершенствованию мировой налоговой практики, борьбе с уклонением от уплаты налогов и улучшению надлежащего управления и прозрачности: более 30 юрисдикций уже выполнили свои обязательства провести необходимые налоговые реформы", - заявил министр финансов председательствующей в совете ЕС Румынии Эуджен Теодорович.

П.Московиси отметил также, что благодаря составлению Евросоюзом списка "налоговых гаваней" десятки стран отказались от пагубных налоговых режимов и стали соответствовать международным стандартам по прозрачности и справедливому налогообложению.

Страны, не соблюдающие необходимые критерии, столкнутся с соответствующими последствиями, сказал он.

"Мы поднимаем планку надлежащего управления в области налогообложения по всему миру и сокращаем возможности для налоговых злоупотреблений", - заявил П.Московиси.

Теги: #налоги #евросоюз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 01.03.2019
Гуайдо может выплатить апрельский транш по связанным с американской Citgo облигациям PDVSA

Гуайдо может выплатить апрельский транш по связанным с американской Citgo облигациям PDVSA

15:13 27.02.2019
Вопрос повышения налогообложения для IТ закрыт – участник встречи с президентом

Вопрос повышения налогообложения для IТ закрыт – участник встречи с президентом

13:28 27.02.2019
Порошенко предлагает Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию для противодействия размыванию базы налогообложения

Порошенко предлагает Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию для противодействия размыванию базы налогообложения

19:38 19.02.2019
Порошенко: В программах большинства кандидатов нет пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО

Порошенко: В программах большинства кандидатов нет пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО

09:40 08.02.2019
ГФС в январе-2019 приняла 2 решения о рассрочке НДС на импортное оборудование на EUR1,2 млн

ГФС в январе-2019 приняла 2 решения о рассрочке НДС на импортное оборудование на EUR1,2 млн

13:46 07.02.2019
Колесников: Налоги можно назвать справедливыми только тогда, когда их платят все

Колесников: Налоги можно назвать справедливыми только тогда, когда их платят все

18:47 05.02.2019
Евросоюз и Катар подписали договор об "открытом небе"

Евросоюз и Катар подписали договор об "открытом небе"

15:00 05.02.2019
Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро

Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро

20:30 30.01.2019
В случае отказа УПЦ (МП) изменить название ей придется платить налоги – нардеп Винник

В случае отказа УПЦ (МП) изменить название ей придется платить налоги – нардеп Винник

20:25 30.01.2019
Постпред ЕС потребовал от России немедленного освобождения украинских моряков и обеспечения свободного прохода через Керченский пролив

Постпред ЕС потребовал от России немедленного освобождения украинских моряков и обеспечения свободного прохода через Керченский пролив

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

Здание НАБУ забросали яйцами, на организатора будет составлен админпротокол

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

ПОСЛЕДНЕЕ

Внутренний контроль НАБУ еще до выхода расследования Bihus.info начал расследование по фактам возможных незаконных действий работников Бюро

Боевики с начала суток обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из минометов и РПГ – штаб ООС

Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

МЭРТ предлагает отменить госрегистрацию договоров о СД с участием иностранного инвестора

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

Глава СБУ и руководство делегации МККК в Украине обсудили вопросы допуска к украинским пленным и заложникам

Полиция Киева перейдет на усиленный режим несения службы с 25 марта – Крищенко

Британский авиарегулятор запретил эксплуатацию Boeing-737 Max 8, вскоре ожидается запрет ЕС

СБУ задержала в Киеве главу крупнейшего международного наркосиндиката

Киевский ТРЦ "Караван" с апреля частично закроют на реконструкцию и переформатируют в аутлет-центр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА