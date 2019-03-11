ГБР расследует информацию о возможных злоупотреблениях в Бердянской исправительной колонии №77

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование информации о насилии над заключенными и о других нарушениях в Бердянской исправительной колонии №77 (Запорожская обл.).

Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи территориального управления Госбюро (расположено в г.Мелитополь) начали досудебное расследование по заявлениям представителей общественной организации "Альянс украинского единства" о возможных злоупотреблениях со стороны должностных лиц Бердянской исправительной колонии №77.

Досудебное расследование проводится по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - ч.2 ст.127 (пытки группой лиц), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.189 (вымогательство, причиненное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения).

В ГБР сообщили, что в интересах следствия информация о ходе расследования на данный момент не подлежит разглашению. Следователи Госбюро проверяют все сообщения заявителей в отношении конкретных лиц, которые содержатся в данном пенитенциарном учреждении.

Кроме того, в Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация ряда СМИ о том, что проверка Бердянской исправительной колонии №77 якобы с участием руководства теруправления ГБР в Мелитополе не выявила нарушений, не соответствует действительности, поскольку ГБР не имеет полномочий на проведение подобных проверок.

Как сообщили ранее некоторые украинские правозащитные организации, в Генпрокуратуру, Нацполицию и Министерство юстиции были направлены обращения с требованиями разобраться с ситуацией в исправительной колонии №77 в Бердянске, где насильственным действиям со стороны тюремного авторитета неоднократно подвергался 23-летний заключенный - ветеран АТО, кавалер ордена "За мужество". Молодой человек был осужден на 3 года заключения в колонии за действия, совершенные на фронте - боец задержал гражданина, которого принял за сепаратиста.

В результате издевательств в колонии ветеран АТО неоднократно предпринимал попытки суицида, после чего проходил лечение в психдиспансере.

Кроме того, общественная организация "Майдан - гражданский контроль" обнародовала видеообращение матери одного из заключенных Бердянской колонии №77, которая заявила, что пыткам, издевательствам и вымогательствам подвергаются многие заключенные этого пенитенциарного учреждения.

Родственники пострадавших требуют наказать виновных и направить для расследования в колонию межведомственную комиссию из Киева.