События

13:42 11.03.2019

На месте крушения самолета в Эфиопии обнаружены "черные ящики"

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На месте крушения самолета в Эфиопии обнаружены "черные ящики"

Спасатели обнаружили бортовые самописцы на месте падения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение 10 марта, сообщили в понедельник в руководстве авиаперевозчика.

Найденные "черные ящики" будут направлены на экспертизу.

Ранее Ethiopian Airlines временно отказалась от использования своих самолетов Boeing-737-8. "Несмотря на то, что нам неизвестны причины крушения, нам пришлось принять решение приостановить полеты этого типа самолетов в качестве дополнительной меры предосторожности", - написала авиакомпания в своем аккаунте в Twitter.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, потерпел крушение в воскресенье недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт. Никто из находившихся на борту не выжил.

Теги: #эфиопия #авиакатастрофа
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