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12:04 06.03.2019

Дело Труханова закрыли после решения КС

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Дело Труханова закрыли после решения КС

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, который обвиняется в хищении при продаже завода "Краян", пишет "Украинская правда" в среду со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Дело закрыли 28 февраля", - сказал собеседник издания.

По его словам, дело закрыто в связи с решением Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Как сообщалось, в конце февраля Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Как заявило НАБУ, решение КС о признании неконституционной статьи УК о незаконном обогащении повлечет закрытие всех расследуемых по этой статье уголовных производств, возобновить соответствующие расследования в дальнейшем уже будет невозможно.

Изменения в ст.368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

28 февраля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110). Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

Теги: #обогащение #закон #труханов #ксу
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