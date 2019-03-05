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18:11 05.03.2019

Соломенский райсуд Киева 13 марта проведет подготовительное заседание в "деле Савченко-Рубана" – адвокат

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Соломенский райсуд Киева 13 марта проведет подготовительное заседание в "деле Савченко-Рубана" – адвокат

Подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, запланировано на 13 марта.

"13.03.19 в 14:00 Соломенский районный суд г.Киева в составе судей: Агафонов С.А., Педенко А., Курова Е. начнет (возможно) проводить подготовительное заседание по делу Надежды Савченко и Володимир Рубана", - написал адвокат В.Рубана Валентин Рыбин на странице в Фейсбуке во вторник.

Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда приняла решение о рассмотрении "дела Савченко-Рубана" в Черниговском районном суде Черниговской области.

14 февраля Черниговский райсуд удовлетворил заявление адвокатов Н.Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда дело "Савченко-Рубана" было направлено в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности. 15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд.

Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы дело слушалось в суде на территории Харьковской области, которая соседствует с Донецкой областью, где происходили события, инкриминируемые подозреваемым.

25 февраля Верховный суд принял решение, согласно которому "дело Савченко-Рубана" будет рассматриваться в Соломенском районном суде Киева.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

Теги: #савченко #рубан #суд #савченко_рубан
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