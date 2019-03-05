Суд уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 36 млн грн - САП

Шевченковский районный суд г.Киева продлил действие меры пресечения экс-главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову, уменьшив залог до 36 млн грн со 100 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во вторник, накануне, 4 марта, состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению по сути дела экс-главы ГФС Украины Р.Насирова и руководителя департамента ГФС Украины, на котором им была продлена мера пресечения.

"Суд продлил действие меры пресечения экс-главе ГФС Украины и руководителю департамента ГФС Украины, однако, по собственной инициативе, уменьшил залог для бывшего главы ГФС Украины со 100 млн грн до 36 млн грн в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве", - сказано в сообщении.

В САП отмечают, что на указанном судебном заседании сторона обвинения не зачитала ни одной страницы обвинительного акта.

Следующее заседание суда назначено на 14 марта 2019 года на 15:30.