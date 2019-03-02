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10:31 02.03.2019

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

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Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

Все системы выведенного в субботу на орбиту новейшего американского космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX работают нормально, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Корабль активизирован, начали работать его солнечные батареи", сообщило НАСА.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Космический корабль Crew Dragon успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет к Международной космической станции, стыковка с которой должна состояться в воскресенье.

Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon, который оснащен системой экстренной эвакуации экипажа на случай аварии на старте. Он осуществляется в непилотируемом режиме.

На борту семиместного корабля находится облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре будут отслеживать "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставит для экипажа МКС 182 кг продовольствия и научного оборудования и материалов.

В составе МКС корабль пробудет пять дней. 8 марта спускаемый аппарат сойдет с орбиты и после раскрытия парашютов совершит мягкое приводнение в Атлантическом океане. Через час после приводнения он будет поднят с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX.

Теги: #nasa #crew_dragon
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