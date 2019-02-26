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17:55 26.02.2019

Экс-жена Фирташа хочет отсудить у него в Вене около EUR5 млрд

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Экс-жена Фирташа хочет отсудить у него в Вене около EUR5 млрд

Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа обвиняют бизнесмена в выводе денег в оффшоры перед разводом и намерены обратиться в прокуратуру по экономическим и коррупционным делам (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaf, WKStA) в Вене с соответствующим заявлением, сообщает APA (Austria Press Agency) со ссылкой на конфиденциальный источник.

Согласно его данным, предполагаемый ущерб потенциальные истцы оценивают в EUR5 млрд.

Как отмечается в публикации, перепечатанной во вторник изданием Die Presse, речь идет о начале 2000-х, и обвинения также будут касаться доверенного лица Д.Фирташа, являющегося высокопоставленным политическим деятелем.

Экс-супруга олигарха и ее сын утверждают, что впоследствии с ними пытались урегулировать этот конфликт вокруг активов с помощью угроз, говорится в материале.

Юрисдикцию в Вене потенциальные истцы выбрали потому, что большинство хищений активов, по их мнению, было осуществлено в Австрии, и поэтому это зона ответственности правоохранителей этой страны.

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить комментарий Д.Фирташа и объединяющей его активы Group DF.

Бизнесмен в настоящее время женат на Ладе Фирташ, с которой он основал фонд Firtash Foundation и воспитывает двух детей. В начале 2000-х Д.Фирташ состоял в браке с предпринимательницей Марией Калиновской, у которой два сына от предыдущего брака – Александр и Сергей.

Журналист, а ныне народный депутат Мустафа Найем в 2008 году в издании "Украинская правда" утверждал, ссылаясь на личные беседы с родственниками и друзьями обеих сторон, а также слова матери Д.Фирташа, что брак с М.Калиновской был фиктивным, однако М.Калиновская категорически опровергла это и потребовала опровержения.

Теги: #фирташ
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