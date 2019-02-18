Евродепутаты, получившие отказ на въезд в Венесуэлу, попробуют попасть туда через Колумбию

Делегация Европарламента, состоящая из пяти депутатов, которых не допустили ранее в Венесуэлу, попытаются попасть в эту страну через Колумбию, откуда планируются поставки американской гуманитарной помощи.

"Мы приняли приглашение, и мы намереваемся попасть (в Венесуэлу) из Кукуты (Колумбия), где готовятся поставки продовольствия и медикаментов (для Венесуэлы)", - приводят западные СМИ слова испанского евродепутата Эстебана Гонсалеса Понса, возглавляющего делегацию.

В настоящее время иностранная помощь - продовольствие и медикаменты - складируется в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. В воскресенье в Кукуту прибыл американский сенатор Марко Рубио, чтобы понаблюдать за процессом сбора помощи.

Ранее сообщалось о недопуске в Венесуэлу делегации Европарламента, состоящей из пяти депутатов от консервативной Европейской народной партии. Один из участников делегации Эстебан Гонсалес Понс проинформировал, что у приехавших забрали паспорта и не объяснили причину, по которой их не пускают в страну. Депутаты заявляли, что они хотят встретиться с Х.Гуайдо.