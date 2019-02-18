События

21:44 18.02.2019

Евродепутаты, получившие отказ на въезд в Венесуэлу, попробуют попасть туда через Колумбию

1 мин читать

Делегация Европарламента, состоящая из пяти депутатов, которых не допустили ранее в Венесуэлу, попытаются попасть в эту страну через Колумбию, откуда планируются поставки американской гуманитарной помощи.

"Мы приняли приглашение, и мы намереваемся попасть (в Венесуэлу) из Кукуты (Колумбия), где готовятся поставки продовольствия и медикаментов (для Венесуэлы)", - приводят западные СМИ слова испанского евродепутата Эстебана Гонсалеса Понса, возглавляющего делегацию.

В настоящее время иностранная помощь - продовольствие и медикаменты - складируется в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. В воскресенье в Кукуту прибыл американский сенатор Марко Рубио, чтобы понаблюдать за процессом сбора помощи.

Ранее сообщалось о недопуске в Венесуэлу делегации Европарламента, состоящей из пяти депутатов от консервативной Европейской народной партии. Один из участников делегации Эстебан Гонсалес Понс проинформировал, что у приехавших забрали паспорта и не объяснили причину, по которой их не пускают в страну. Депутаты заявляли, что они хотят встретиться с Х.Гуайдо.

Теги: #венесуэла #ес #колумбия #депутаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:01 18.02.2019
Порошенко благодарен за единогласное решение Совета ЕС о введении "Азовского пакета" санкций

Порошенко благодарен за единогласное решение Совета ЕС о введении "Азовского пакета" санкций

19:13 18.02.2019
Могерини не исключила введения новых санкций ЕС против Каракаса

Могерини не исключила введения новых санкций ЕС против Каракаса

17:06 18.02.2019
ЕС должен поддерживать Украину в связи с ситуацией в районе Азовского моря - Могерини

ЕС должен поддерживать Украину в связи с ситуацией в районе Азовского моря - Могерини

15:56 18.02.2019
Украина показала недостаточный прогресс в выполнении СА с ЕС в сфере образования, инфраструктуры, охраны окружающей среды

Украина показала недостаточный прогресс в выполнении СА с ЕС в сфере образования, инфраструктуры, охраны окружающей среды

10:23 18.02.2019
Могерини не исключила одобрение новых санкций против РФ в течение "пары недель"

Могерини не исключила одобрение новых санкций против РФ в течение "пары недель"

09:37 18.02.2019
Вице-президент США призывает ЕС выйти из ядерной сделки с Ираном

Вице-президент США призывает ЕС выйти из ядерной сделки с Ираном

02:34 18.02.2019
Совет ЕС по иностранным делам обсудит разностороннюю помощь Украине

Совет ЕС по иностранным делам обсудит разностороннюю помощь Украине

14:47 17.02.2019
Климкин: Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций

Климкин: Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций

20:28 16.02.2019
Украина готова рассмотреть инициативы, касающиеся безопасности в Европе – Порошенко

Украина готова рассмотреть инициативы, касающиеся безопасности в Европе – Порошенко

18:56 16.02.2019
Туск посетит Украину 18-20 февраля

Туск посетит Украину 18-20 февраля

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

ПОСЛЕДНЕЕ

Акция памяти стартовала в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев Небесной Сотни

Россия пытается уничтожить украинскую государственность - Порошенко

Реформы должны продемонстрировать, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря - Порошенко

Американский сенатор Эрнст заверила Полторака в дальнейшей поддержке Украины со стороны обеих палат парламента США

Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск членов подразделения "Рубеж", входящего в "Самооборону Крыма"

В Киеве полиция разыскивает хулигана, порезавшего агитационную палатку политпартии возле рынка на Героев Днепра

В Киеве обокрали штаб политической партии, полиция начала производство

Перевод ВСУ на профессиональную основу позволит повысить ежегодные расходы на перевооружение на 70% - ЦИАКР

Протестующие под МВД активисты зажгли фаеры и спроецировали на здание надпись "Бандера, вставай"

Прибывшая в Украину сенатор от штата Айова Эрнст проведет ряд встреч касательно военного украинско-американского сотрудничества – посольство США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА