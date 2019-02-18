Правоохранители расследуют растрату имущества чиновниками Николаевского горсовета, проводятся обыски

Сотрудники Национальной полиции в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры проводят обыски в Николаевском городском совете в рамках уголовного производства по факту растраты должностными лицами средств, выделенных на реконструкцию и утепление здания образовательных учреждений.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, правоохранители осуществляют досудебное расследование уголовного производства, начатом по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), по фактам растраты чужого имущества чиновниками Николаевского горсовета.

"Установлено, что должностные лица по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ на территории города Николаева совершили правонарушение, вероятно с целью присвоения средств или растраты в пользу третьих лиц средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставление услуг по разработке схемы теплоснабжения города", - сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются одновременно обыски по месту работы и проживания фигурантов производства.

Ранее в этот день местное издание "Новости N" со ссылкой на источники в аппарате совета сообщило, что утром в понедельник начались обыски в департаменте энергоэффективности Николаевского горсовета.