В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

Сотрудники Национальной полиции совместно с работниками прокуратуры утром в понедельник проводят обыск в департаменте энергоэффективности в Николаевском городском совете, сообщает местное издание "Новости N" со ссылкой на источники в аппарате совета.

По информации издания, обыски начались утром в понедельник, еще до начала рабочего дня. Оперативники проводят изъятие определенных документов, однако по какому уголовному производству — не ясно.

На официальной странице департамента сообщается: "Сегодня в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Следственное управление ГУ Нацполиции в Николаевской области проводит обыски в рамках уголовного производства №1218150000000241 от 16.08.2018 г. с целью изъятия договорной и бухгалтерской документации. Стоит отметить, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком. О дальнейшем ходе событий будем сообщать дополнительно".

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.