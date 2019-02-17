В Тернопольской области произошло ложное оповещение о радиационной опасности

Появившаяся в воскресенье утром информация о радиационном загрязнении в Тернопольской области не соответствует действительности и стала следствием сбоя в работе системы оповещения или же внешнего вмешательства, заявляет глава Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна.

"По информации управления по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской областной государственной администрации, сегодня, 17 февраля, в 9.30 часов случился сбой из-за возможного внешнего вмешательства в программном обеспечении системы оповещения области. Информация, которая была передана по проводному радио и в средствах массовой информации о радиационной опасности не отвечает действительности. Радиационная ситуация в области в норме", - написал С.Барна на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Глава обладминистрации также сообщил, что на атомных электростанциях в Хмельницкой и Ровенской областях также не было никаких чрезвычайных происшествий.

"Просим распространить информацию и хранить спокойствие", - добавил С.Барна.

Эту информацию подтвердил также начальник управления ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей. "В средствах массовой информации появилось сообщение о радиационной опасности. Данная информация является фейком. Радиационная ситуация в области в норме", - написал он на своей странице в Facebook.