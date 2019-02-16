События

04:13 16.02.2019

Во Львове СБУ пресекла деятельность группы рекетиров-кавказцев

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Во Львове СБУ пресекла деятельность группы рекетиров-кавказцев

 Деятельность группы рэкетиров из одной из стран Южного Кавказа пресекли во Львове сотрудники СБУ, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

Как установили сотрудники СБУ, злоумышленники систематически вымогали деньги у предпринимателей, а в случае отказа – угрожали физической расправой.

Лидера группировки сотрудники СБУ задержали во Львове после получения тысячи долларов США от предпринимателя-выходца из одной из стран Ближнего Востока. По данным СБУ, всего преступники вымогали у бизнесмена $4000.

Задержанному выдвинули подозрение в вымогательстве, в рамках открытого уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 189 УК Украины.

Теги: #львов #сбу #украина #рекет
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