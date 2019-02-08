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14:43 08.02.2019

НАБУ расследует ряд дел, в которых фигурирует НБУ, о подозрении Гонтаревой речь пока не идет - Сытник

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НАБУ расследует ряд дел, в которых фигурирует НБУ, о подозрении Гонтаревой речь пока не идет - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует большое количество дел, в которых фигурирует Национальный банк Украины (НБУ), при этом о выдвижении подозрения экс-главе банка Валерии Гонтаревой речь в настоящее время не идет, сообщил отмечает директор НАБУ Артем Сытник.

"Если мы говорим о коррупционных преступлениях или фактах... - это дела фактовые. По Нацбанку есть целый ряд уголовных производств, которые расследуются Антикоррупционным бюро. И есть наработки по ряду сотрудников Нацбанка. Подозрение еще не предъявлено", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможном наличии в производстве НАБУ дела в отношении В.Гонтаревой за совершение должностных преступлений.

Теги: #набу #нбу #сытник
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