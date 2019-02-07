В случае отсутствия Супрун ее обязанности выполняет Ковтонюк – Сысоенко

Заявления Министерства здравоохранения по поводу задержки поставок лекарств и направления пациентов на лечение за границу из-за отсутствия подписи и.о. министра являются манипулятивными, ведь все обязанности в случае отсутствия Уляны Супрун выполняет замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, считает заместитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

"По поводу заявлений Минздрава, что некому будет подписать документы о распределении вакцин, заказе лекарств и т.д. Считаю, что указанные заявления являются манипулятивными по отношению ко всем украинцам. В случае отсутствия и.о. министра У.Супрун ее обязанности согласно распределению обязанностей, утвержденному приказом Минздрава, выполняет заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, а соответственно подписывает приказы", - написала она в Facebook.

Заместитель профильного комитета также отметила, что для дальнейшей трансформации системы здравоохранения нужно в парламентском зале решать вопрос назначение Уляны Супрун на должность министра здравоохранения.

"Если ваше намерение назначить министром здравоохранения Уляну Супрун, чтобы сохранить начатую реформу здравоохранения, продолжить международные закупки лекарств, продолжить выполнение принятого закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" является настоящим, то давайте в парламентском зале решать этот вопрос, как это определено законодательством", - написала она.

Как сообщалось, 5 февраля 2018 года Окружной административный суд Киева во исполнение иска народного депутата от фракции РПЛ Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.

В Окружном административном суде Киева пояснили, что приняли решения о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время У.Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.