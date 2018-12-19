События

12:54 19.12.2018

Насиров требует черед суд 1 млн грн возмещения от кардиолога, который по просьбе НАБУ давал показания о состоянии его здоровья – Супрун

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Насиров требует черед суд 1 млн грн возмещения от кардиолога, который по просьбе НАБУ давал показания о состоянии его здоровья – Супрун

Шевченковский районный суд г.Киева в среду в 14:00 начнет рассмотрение дела кардиолога Максима Соколова, который по обращению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) давал показания о состоянии здоровья главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, и от которого тот теперь требует 1 млн грн возмещения, сообщила министр здравоохранения Украины Уляна Супрун.

"Мне сообщили, что сегодня в 14:00 в Шевченковском суде города Киева будут рассматривать дело врача, свидетельствующего по уголовному производству Романа Насирова. Врач – Максим Соколов, интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии им. академика М.Д.Стражеско", - написала У.Супрун на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Она сообщила, что НАБУ обращалось в Институт кардиологии с просьбой осуществить обследование состояния здоровья Р.Насирова. А позже кардиолог М.Соколова как председатель комиссии давал показания в суде по делу главы ГФС.

"Находясь под присягой и отвечая на вопрос судьи, он озвучил факты о состоянии здоровья Насирова. Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные огласили без его разрешения. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине. В суде от врача Насиров требует 1 млн грн возмещения", - написала У.Супрун.

По ее словам, Киевский окружной административный суд уже вынес решение восстановить подозреваемого в коррупционных преступлениях Р.Насирова в должности главы ГФС Украины.

"А по врачу, свидетельствующему согласно действующему законодательству, дальше проходит судебное разбирательство и может быть вынесен приговор выплатить огромную сумму лицу, которое подозревается в хищении миллиардов средств налогоплательщиков", - отметила министр.

Теги: #шевченковский_райсуд #роман_насиров #уляна_супрун
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