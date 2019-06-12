Шевченковский райсуд Киева возобновил работу, сообщение о минировании оказалось ложным

Шевченковский районный суд Киева продолжил работу после сообщения неизвестного о минировании, взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Шевченковский районный суд Киева возобновил свою работу после проверки здания суда на наличие взрывчатых веществ и предметов", - говорится в сообщении суда в соцсети Фейсбук в среду.

По информации суда, по результатам проведенной проверки опасных предметов или веществ в здании не обнаружено.