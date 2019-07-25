Лексредства входящие в Нацперечень должны предоставляться бесплатно

Все лекарственные средства, необходимые для предоставления услуги по программе медицинских гарантий и входящие в Национальный перечень лекарственных средств, обязаны предоставляться пациенту бесплатно, сообщил замминистра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк на пресс-конференции в Киеве в четверг.

В то же время, по его словам, на дорогостоящие препараты распространяется программа централизованных закупок через международные организации.

"Все лекарства, необходимые в больнице на ту услугу, которая оплачивается Национальной службой здоровья, и предоставляемые согласно Нацперечню, входят в оплату услуги и должны быть предоставлены. Все, что входит в Национальный перечень лекарственных средств, мы не должны покупать. Есть также дорогостоящие лекарства, для которых действуют программы централизованных закупок препаратов, в частности по онкологии. Эти препараты централизованно закупаются через международные организации и поставляются в больницы", - сказал он.

Ковтонюк также отметил, что не все услуги будут входить в программу медгарантий.

"Некоторые услуги не будут входить в программу медицинских гарантий, за них медицинские учреждения могут официально взимать оплату. Это будут немедицинские услуги, в частности улучшенный сервис. Также услуги без направления - если пациент приходит самостоятельно, тогда услуга оплачивается или ним, или страховкой, или ему это покрывает кто-то другой, например местные власти. Некоторые медицинские услуги тоже не будут входить в программу - это некритические для нашего здоровья услуги (стоматология, кроме детской и экстренной) и некоторые другие услуги по оздоровлению. Полный перечень таких услуг уточняется НСЗУ и скоро будет опубликован", - сказал он.

Кроме того, замминистра призвал местные власти ускорить автономизацию (перевод в некоммерческое коммунальное предприятие, КНП - ИФ) и компьютеризацию медучреждений.