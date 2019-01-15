Медицина

18:26 15.01.2019

Количество закупаемых государством через международные организации препаратов возросло на 30-40% в зависимости от программы – отчет ЦПК

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Количество закупаемых государством через международные организации препаратов возросло на 30-40% в зависимости от программы – отчет ЦПК

За четыре года существования системы закупки лекарств через международные организации количество препаратов для лечения онкобольных в перечне лексредств увеличилось на 30-40%, в зависимости от программы, сообщается в отчете Центра противодействия коррупции.

Согласно отчету, государство в настоящее время закупает 90% препаратов из программы взрослой онкологии по более низкой цене, чем в 2014 году.

"90% препаратов из программы взрослой онкологии сегодня закупают дешевле, чем в 2014 году. Так, например, на препараты "Бикалутамид" и "Доцетаксел" цену удалось снизить в 19 и шесть раз, соответственно", - сообщила руководитель медицинского направления Центра противодействия коррупции Елена Щербань на пресс-конференции в Киеве во вторник.

И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун отметила, что успешный опыт закупки лексредств через международные организации начали перенимать другие государства.

"Закупка лекарств через международные организации стала новым успешным кейсом в борьбе с коррупцией, который начали перенимать другие государства. За последние несколько лет на такой формат закупок лекарств перешли Босния и Герцеговина, Казахстан, Молдова, Туркменистан и Узбекистан ", - сказала она.

Как сообщалось, Минздрав увеличил финансирование по направлению "Взрослая онкология" более чем вдвое благодаря высокой эффективности государственных закупок в 2018 году. К предусмотренным по этому направлению в начале 2018 года 709 млн грн удалось добавить еще 910 млн грн. Закупки на общую сумму около 1,6 млрд грн позволяют обеспечить 80% потребности в препаратах.

Теги: #цпк #отчет #онкология #лекарства #медицина #уляна_супрун
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