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15:55 05.02.2019

В посольстве Швейцарии обеспокоены возможными негативными последствиями для реформы системы здравоохранения в Украине из-за решения суда относительно Супрун

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В посольстве Швейцарии обеспокоены возможными негативными последствиями для реформы системы здравоохранения в Украине из-за решения суда относительно Супрун

В посольстве Швейцарии в Украине выразили обеспокоенность возможными негативными последствиями для реформы системы здравоохранения судебным решением о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

"Анализируя неожиданное судебное решение о запрете Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, выражаем нашу обеспокоенность относительно возможных негативных последствий для реформы системы здравоохранения в Украине", - сообщается в аккаунте посольства в Твиттер во вторник днем.

Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Как сообщил Минздрав, проводятся консультации с юристами относительно определения Окружного админсуда Киева о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра.

Теги: #швейцария #реформа #медреформа #супрун #посольство
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